Cae Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo”

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de Fausto Corrales Rodríguez, identificado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión con Ismael “El Mayo” Zambada, en la finca Huertos del Pedregal, donde fue privado de la vida en julio de 2024.

Su aseguramiento ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, así como de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

La detención fue efectuada por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e Interpol, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con las investigaciones, Fausto Corrales Rodríguez es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

La fiscalía sostiene que, después de los hechos, el detenido habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones y presuntamente omitió información verídica sobre los acontecimientos para desvirtuar los hechos y engañar a las autoridades.