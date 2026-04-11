Cae cubano Yoexy Vila, buscado por EUA

Fuerzas federales, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, detuvieron en Cancún a Yoexy Vila Hernández, un cubano requerido por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de conspiración para la distribución de sustancias controladas.

El Gabinete de Seguridad de México reportó que el hombre fue ubicado por personal de la Marina, Ejército, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al realizar recorridos de seguridad en las calles Gran Canaria y Cartagena, en la colonia Gran Santa Fe II, municipio de Benito Juárez (Cancún).

Tras una inspección de seguridad, aseguraron una motocicleta en la que presuntamente se movilizaba.

Lo anterior, señaló el Gabinete de Seguridad, en seguimiento a líneas de investigación y derivado del intercambio de información con autoridades estadounidenses para el combate a organizaciones delictivas.