Cae doctora acusada de desaparición

Una doctora, quien estaba adscrita a la policía del municipio veracruzano de Coatepec, fue detenida por el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con investigaciones ministeriales, la médica falseó una boleta de salida de un detenido, el cual apareció muerto en un río en el año 2022.

La Fiscalía General del Estado reportó la detención y vinculación a proceso de Judith “N”, quien en el pasado se desempeñó como médica adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del Pueblo Mágico de Coatepec, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

En diciembre del 2022, aproximadamente a las 16:35 horas, un ciudadano fue detenido por agentes policiacos municipales, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia en la localidad Centenario.

Fue la última vez que se vio con vida a la víctima, cuyo cuerpo apareció en el río Jalcomulco, a la altura del municipio de Tlaltetela.

La investigación estableció que la detenida presuntamente participó en la falsificación de la boleta de salida de la víctima de los separos de la Policía Municipal, esto es, simuló su liberación, pues se descubrió que a la hora de la salida del detenido ya se encontraba sin vida, de acuerdo a la necropsia aplicada a sus restos.

Tras su detención y vinculación a proceso, el juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Coatepec ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.