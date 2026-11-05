Cae el Bojun, líder de red de “lavado” de dinero

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) aseguraron más de 43 millones de pesos, entre moneda nacional y dólares, durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en esta acción fue detenido Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal y relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

Aseguramiento

Los uniformados aseguraron droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con las indagaciones.

“Las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan. Seguiremos investigando las estructuras financieras de las organizaciones criminales para quitarles capacidad de operación y combatir la extorsión y la violencia que dañan a las familias

“Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México y de @SSC_CDMX”, señaló el funcionario federal en redes sociales.

En estas acciones también participaron elementos de la SSPC y Fiscalía General de la República (FGR).