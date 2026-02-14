Cae “El Braca”, jefe de plaza del CJNG

El fuerte operativo que se desplegó en el municipio de Villanueva en Zacatecas, cerca del Rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, fue porque en esa zona se realizó la captura de “El Braca”, líder de plaza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con otros tres generadores de violencia, aclaró Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal.

En una conferencia de prensa, al cuestionar al funcionario por qué la mañana del viernes se reportaron cierres parciales sobre la carretera federal 54, a la altura de la localidad de Zapoqui y el crucero de Tayahua, en Villanueva, dijo que se debe a que el operativo de seguridad en esa zona sigue en curso.

Explicó que la detención de “El Braca” se realizó en el municipio de Tabasco, jefe de plaza, junto con otras tres personas de ese grupo delictivo, pero, el ataque a las fuerzas de seguridad ocurrió cerca de las 19:00 horas del jueves, cuando se realizaba el traslado de los cuatro detenidos en convoy custodiado rumbo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Se le insistió si entre las personas iban los artistas Angela Aguilar y Christian Nodal y se limitó a decir que desconocía quienes eran los integrantes que estaban en las inmediaciones del Rancho El Soyate.