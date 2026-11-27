Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Tamazula, Durango, a cuatro personas, entre ellas Fernando Félix Corrales, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de una célula de las Fuerzas Especiales Zambada y jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas, alias “El Meño” o “4X1”, vinculado al Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos” y colaborador de confianza del “Mayito flaco”.

También fue capturado Marco Antonio Rubio Castro, alias “Melo”; Javier Robledo Robledo y un menor.

Los uniformados aseguraron cuatro armas largas, 260 cartuchos, ocho cargadores y seis chalecos balísticos.

El Gabinete de Seguridad informó que los efectivos, al realizar recorridos terrestres, detectaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico.

Los hombres, al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendieron la huida hacia una zona de maleza; sin embargo, fueron alcanzados y detenidos metros más adelante.

Durante el desarrollo de estas acciones se contó con una aeronave de la Semar, lo que permitió brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres.

Los uniformados determinaron realizar el traslado aéreo de los detenidos y de lo asegurado.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.