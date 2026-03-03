Cae El Congo, relacionado con muerte de Manzo

Autoridades federales y de Michoacán detuvieron esta madrugada a Gerardo Rodríguez Guizar, alias “La Burbuja” o “El Congo”, operador regional de una célula delictiva en Uruapan y quien está relacionado con el grupo responsable del homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Se encargaba de coordinar actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región.

También encabezaba una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajaba bajo el mando de Jorge Armando Gómez, “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde.