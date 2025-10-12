Cae “El Griego”, lo buscaba la Interpol

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención en Cancún, Quintana Roo, de Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”.

Mikael Michalis “N” era buscado por la Europol y es señalado de los delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Además contaba con una ficha roja de la Interpol y orden de arresto en Suecia, ya que es identificado como líder del grupo criminal Dalen, organización delictiva sueca dedicada al tráfico de drogas, delitos con armas, extorsión y violencia con presencia en varios países de Europa.

Durante su detención, también fue capturado Tomás Alejandro “N”, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunto operador financiero de dicho grupo criminal.

García Harfuch señaló que la detención se dio gracias a una investigación del Centro Nacional de Inteligencia donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la SSPC en seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael “N”.

Con esta información, señaló la dependencia, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad.