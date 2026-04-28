Cae El Jardinero, posible sucesor de El Mencho

Omar García Harfuch informó sobre la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

En la operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de sus Fuerzas Especiales, lograron la captura de quien sonaba como uno de los sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El secretario indicó que “El Jardinero” cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

Exjefe de seguridad de “El Mencho”

Nacido en Huetamo, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde después se hizo cargo de Nayarit como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Según autoridades mexicanas, se movía entre Jalisco y Nayarit, con el manejo de narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) advierte que también se le identifica con los alias de “Comandante”, “Gabriel Raigosa Plascencia”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”.

Tras la detención se reportaron incendios de autos y negocios en los municipios de Tecuala y Ahuacatlán.

Hubo detonaciones de arma de fuego y sujetos armados incendiando varios negocios.

Al municipio arribaron elementos de la Policía del estado y el Ejército para tratar de brindar seguridad a los cuerpos de emergencia que acudieron a combatir los incendios.

Golpe al CJNG

Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, destacó en seis puntos importantes en la detención:

1) Se trata del segundo golpe en línea a la cúpula del CJNG, lo cual debilita la organización.

2) Fue quien estableció la alianza con Los Chapitos, por ende, la interlocución con los mismos será más complicada.

3) Contaba con una posición relevante en los procesos de expansión del CJNG, lo que afectará la misma, en especial en Guerrero, Nayarit y Guanajuato.

4) También era vital para la fabricación de drogas sintéticas, en especial el fentanilo.

5) Su detención provocará miedo interno, sobre quién puede ser el siguiente objetivo.

6) No se puede descartar una entrega por parte de la propia cúpula del CJNG para quitarse a un competidor interno.