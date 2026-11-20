El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Sinaloa de Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, identificado como líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, un grupo vinculado a “Los Mayos”.

En redes sociales, el titular de la SSPC detalló que además fueron detenidos otros hombres identificados como Jesús Miguel “N” , “El Chendo”, presunto jefe operativo y logístico del grupo, así como José Antonio “N”.

Cayeron también otros tres sujetos identificados como Juan de Dios “N”, Manuel “N” y Brayan Alexis “N”.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, durante las acciones de captura realizadas en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kilos de cocaína y 15 radios.

Respecto a la captura de Jesús Miguel “N” y José Antonio “N”, la dependencia recordó que ambos ya habían sido detenidos el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, además de que fueron vinculados a proceso, sin embargo, quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional y hoy fueron detenidos nuevamente.

Según lo informado por la dependencia federal, el grupo “Fuerzas Especiales Avendaño” es vinculado con laboratorios clandestinos en Chiapas y se le atribuyen el homicidio de 19 personas en La Concordia, mientras que en Culiacán se le atribuye el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad; así como el homicidio de Adal Peña, “El Tata” y el asesinato de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

En otra investigación, el “El Chendo” y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro, informó la SSPC.

El operativo de captura estuvo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de la Femdo y la Agencia de Investigación Criminal, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).