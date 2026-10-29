Cae el Señor de las Luces, sucesor de El Tanque

Fuerzas de seguridad federales capturaron a Carlos César Cruz Muñoz, “Sema” o “Semáforo” o “Sr de las luces”, identificado como sucesor de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aprehendido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

El Gabinete de Seguridad reportó que elementos de la Marina, capturaron a el “Semáforo” junto con Ana Gabriela Aguilar Avalos, en la comunidad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, resultado de labores de inteligencia naval y coordinación entre las dependencias de seguridad.

Cruz Muñoz es considerado por las autoridades federal como presunto jefe regional del CJNG con actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites con Oaxaca.

Por su parte, Ana Gabriela Aguilar Avalos es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en esa misma zona.

Según investigaciones ministeriales, Carlos César Cruz Muñoz, “Sema” o “Semáforo” o “Sr de las luces” señalado como supuesto sucesor de “El Tanque”, quien lideró al CJNG en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.