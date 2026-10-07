Cae El Tanque, operador regional de un cártel

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el pasado 5 de octubre fue detenido Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque” en Zapopan, Jalisco, sujeto identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El presunto criminal es considerado hombre de confianza del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabeza de esta organización criminal.

Además, se le señala por su posible participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes de Sedena y de la Policía Federal que participaban en una operación para capturar a Oseguera Cervantes.

El hoy detenido está relacionado con los delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas; así como cooptación de autoridades, robo de autos y mercancías.

Los audios que revelan la cercanía con Amílcar Olán

Una investigación de “Latinus” reveló el pasado mes de agosto la cercanía del líder criminal con Luis Alberto Olán, hermano del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y amigo cercano de Andrés “Andy” Manuel López Beltrán.

Según el reportaje de “Latinus” presentado el pasado 17 de agosto, existen unas grabaciones telefónicas del llamado “Clan”, la presunta red de corrupción de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus amigos, en las que confiesan que el CJNG colaboró en negocios de los empresarios.

La investigación del periodista Mario Gutiérrez Vega, reveló que la red de negocios y tráfico de influencias de los hijos del morenista opera con el crimen organizado y aseguró que durante años “El Clan ha trabajado sin obstáculos gracias a su vínculo con una célula del CJNG”, presuntamente dedicada a la extorsión, al robo de combustible y ligada al grupo criminal La Barredora.