Cae El Vampiro, miembro de La Barredora

Autoridades federales informaron de la detención de Arturo “N”, alías “El Vampiro”, miembro de “La Barredora”, en Tabasco. Durante la detención se le aseguró un arma de fuego larga y 20 cartuchos.

El gabinete de Seguridad informó que los efectivos en seguimiento a labores de investigación e inteligencia, los identificaron a un hombre vinculado a un grupo delictivo en la zona, el cual realizaba actividades de extorsión y cobro de piso, por lo que le dieron seguimiento y ubicaron el municipio de Centro como su zona de movilidad.

Inspección

Los uniformados, al realizar recorridos de seguridad, lo ubicaron cuando manipulaba un arma de fuego, se aproximaron, le marcaron el alto y le realizaron una revisión para descartar alguna conducta ilícita, tras la inspección le hallaron un arma de fuego larga abastecida.