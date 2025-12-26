Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta Lev Tahor

Un juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa a Yoel Alter, presunto integrante de la secta ultraortodoxa Lev Tahor que, según autoridades federales, sustraen menores de edad de su lugar de origen con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos del mismo grupo religioso.

Derivado de trabajos de inteligencia, el hombre fue detenido en el estado de Chiapas, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR le cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas (hipótesis de matrimonios forzados).

En audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva a Yoel Altera; sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Yoel Alter forma parte de la secta Lev Tahor, fundada en Jerusalén en 1988 y que es señalada de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores, lo que ha obligado a sus integrantes a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia.

Las autoridades identificaron que opera principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y México, donde se han realizado diversas detenciones de sus líderes y el rescate de personas menores de edad.

Como resultado de trabajos de inteligencia, fue posible ubicar su zona de operación en el estado de Chiapas.