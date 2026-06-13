Cae en EE.UU. funcionario mexicano de Aduanas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a Carlos Eugenio «N», empleado de la ANAM, detenido en Estados Unidos.

El funcionario era buscado por una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada, señalaron ambas dependencias.

Mediante un comunicado conjunto, informaron que fue detenido por autoridades estadounidenses y puesto a disposición de la SSPC, Agencia de Investigación Criminal de la FGR, ANAM, en el Puente Internacional Matamoros, conocido como “Puerta México”, donde se cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Colaboran con autoridades

Indicaron que se harán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

La Agencia Nacional de Aduanas de México aseguró que colabora con las autoridades conforme al marco jurídico vigente.

Tras su captura, fue será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.