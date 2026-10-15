Cae en Jalisco Iván “N”, líder de “Los Cromos”

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que fue detenido Iván “N”, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, identificado como uno de los líderes del grupo criminal “Los Cromos”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario detalló que el hombre detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia

García Harfuch refirió en sus redes sociales que “Los Cromos” es una organización criminal señalada en investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de apenas cuatro años, ocurrido en Juchitán, Oaxaca.

Habían ofrecido recompensa

Por información que facilitara la captura de “El Cromo”, cabecilla de este cártel, se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos.

Esta detención da continuidad a las indagatorias que permitieron, el pasado 23 de septiembre, la detención de Miguel Sánchez Altamirano, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esta estructura criminal, según indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En esta operación también participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.