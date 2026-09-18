Cae en Morelos presunto feminicida de Claudia

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a Francisco Javier “N”, conocido como “El Trompas”, presunto feminicida de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera, en Morelos.

Investigación

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este feminicidio se iniciaron trabajos coordinados de investigación para identificar, localizar y detener al responsable.

“Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”, resaltó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, presunto feminicida de la estudiante española de 21 años.

Exigen investigar con perspectiva de género

Por otra parte, la organización Amnistía Internacional, exigió que el delito sea investigado como feminicidio y con perspectiva de género.

En redes sociales, la ONG recordó que el fallecimiento de la joven de 21 años, “ocurre en un contexto persistente de violencia feminicida contra las mujeres en México».