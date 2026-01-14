Cae en Nayarit operador financiero de “El Mencho”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis Ignacio Cárdenas, encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

En una segunda acción, se logró la captura de José “N”, jefe de plaza de Tlajomulco de Zuñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

A través de un videomensaje, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, precisó que la captura de estos individuos, en dos acciones diferentes en Jalisco y Nayarit, fue derivado de labores de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lara López destacó la detención de Luis Ignacio Cárdenas, en un domicilio de la capital nayarita, la cual, aseguró, fue por investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), que establecen que este sujeto presuntamente se encargaba de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del CJNG liderado por el capo Nemesio Oseguera.

El también titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes afirmó que la operación fue ejecutada en Nayarit, en el mismo estado donde además se aseguró cocaína, cristal y armas de fuego.

También presumió la detención de José Gabriel Soto Martínez, alias “Uber”, junto con Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja.

Al respecto, mencionó que Soto Martínez probablemente operaba como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.