Cae envío de remesas de EE. UU. a Yucatán

Datos del Banco de México revelan que las remesas enviadas desde Estados Unidos a Yucatán presentan una seria disminución.

La dependencia señaló que en 2024 llegaron a la entidad ocho mil 500 millones de pesos y al cierre del 2025 se reportan siete mil millones de pesos, es decir hay una merma mil 500 millones de pesos (mdp).

“Las políticas migratorias en Estados Unidos han comenzado a tener un impacto directo en la economía de las familias yucatecas, pues este año disminuyó el envío de remesas a Yucatán”, afirmó el presidente de la asociación Poder Migrante Yucatán, Miguel Martínez Contreras.

Señaló que el clima de incertidumbre obligó a los migrantes a reducir o suspender temporalmente el envío de dinero a sus familias, ante el riesgo de detenciones, deportaciones o pérdida de empleo.

Recalcó que el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos afecta la estabilidad laboral de miles de migrantes mexicanos, incluidos los yucatecos.

De acuerdo con Poder Migrante Yucatán, los municipios con mayor número de migrantes en la Unión Americana son Mérida, Tekax, Oxkutzcab, Ticul, Peto y Cenotillo, cuya economía depende en medida del dinero enviado desde Estados Unidos.

Advirtió que esta situación podría agravarse si continúan las deportaciones y las restricciones laborales, “lo que obligaría a muchos migrantes a regresar a Yucatán sin contar con un plan de reintegración económica”.