Cae excolaborador de García Luna

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, reportó este miércoles la detención de Eduardo Enrique Gómez García, presuntamente implicado en el caso del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas vinculadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario informó que el excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) fue aprehendido por la Policía Federal Ministerial en el estado de Puebla, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), Gómez García suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos penales federales que García Luna tenía a su cargo.

“Cabe destacar que su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió”, señaló Lara López.