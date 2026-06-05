Cae exmilitar mexicano en Estados Unidos buscado por caso Ayotzinapa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California, a Enrique Martínez-Chávez, vinculado al caso Ayotzinapa. En un comunicado, se detalla que Martínez-Chávez, de 32 años, “es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano”.

En 2023, la FGR obtuvo de nuevo 16 órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Entre los elementos nombrados estaba Enrique Martínez Chávez.

La presidenta Claudia Sheinbaum había censurado a mediados de mayo la falta de reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y citó casos de alto impacto pendientes.

“Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada. (El caso) Ayotzinapa no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, añadió.

El Gobierno de México afirmó entonces que ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos desde 2018 sin que se haya concluido ninguna.