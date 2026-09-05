Cae funcionario y 65 falsos policías

Al menos 66 personas que no acreditaron su calidad de policías, entre ellas Simitrio “N”, director de Movilidad y Transporte de Tlapa de Comonfort, fueron aprehendidas por elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN), en conjunto con agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGro).

Lo anterior durante la ejecución de cateos en los municipios de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, reportó este viernes el Gabinete de Seguridad.

En un mensaje en redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México informó que en las acciones se aseguraron 284 armas de fuego, 44 teléfonos celulares y cuatro vehículos oficiales.

“Con estas detenciones el Gabinete de Seguridad fortalece las labores de inteligencia e investigación para combatir la extorsión e impunidad y proteger a la población”, destacó.