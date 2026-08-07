Cae grupo armado vinculado a ejecuciones

En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de los tres órdenes de gobierno, las fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas en el fraccionamiento Bicentenario en Villahermosa, Tabasco.

Los detenidos han sido identificados como Mitzy Amor “N”, Yulisa del Carmen “N”, José Alexander “N” (alias “El Cara Sexi”), Ramsés “N” (alias “El Flaco”), Abel Mario “N”, Isidro “N” (alias “El Chivo”, “La Trevi” o “El Greñas”), Daniel “N” (alias “El Piancha”) y Esteban “N” (alias “El Esquirla”).

investigados

Los integrantes de este grupo armado son investigados por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y su probable vinculación con recientes hechos de violencia en el municipio de Centro, entre ellos ejecuciones, la quema de vehículos y el ataque a tiendas Oxxo.

Durante el despliegue policial se aseguraron envoltorios con marihuana y metanfetamina.