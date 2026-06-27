Cae Güero Pink, jefe regional de célula delictiva

El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido en Sinaloa, Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado, así como Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que en el caso del “Güero Pink”, se le relaciona con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en la entidad.

Durante las acciones se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga, informó el Gabinete de Seguridad.

Agregó que con este tipo de operativos, se debilitan los grupos generadores de violencia y se avanza en la construcción de la paz en Sinaloa.

Cabe destacar que en el operativo participaron elementos de elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Desde el jueves, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado, aunque no había dado a conocer el nombre.

Mantienen operativos de vigilancia

Tras la detención del Güero Pink, en el municipio de Escuinapa se mantienen operativos de vigilancia por fuerzas federales para evitar posibles brotes de violencia, en cuyas acciones fueron bloqueadas la carretera federal 15 y la autopista Mazatlán-Tepic.

Las acciones desplegadas por el Ejército, la Guardia Nacional, Marina y la Policía Estatal para contener a los grupos delictivos, permitió las detenciones del Misael “N” y de Hilario Martínez Gómez, exjefe de la policía municipal que formaba parte del grupo de seguridad del “Güero Pin”.