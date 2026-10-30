Cae helicóptero militar italiano en Bosnia

Al menos tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras el accidente de un helicóptero militar italiano CH-47 que participaba en la operación Eufor Althea de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, informó el jueves el alcalde de Brcko, Sinisa Mili, a la agencia italiana ANSA.

El helicóptero se estrelló por causas que todavía se investigan. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar del accidente, mientras las autoridades procuraban establecer las circunstancias del siniestro y el estado de los ocupantes.

El Ministerio de Defensa italiano indicó que, por el momento, no podía ofrecer más información, a la espera de datos precisos, especialmente sobre las condiciones de salud del personal a bordo.

La fuerza militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (Eufor) había informado previamente de que el percance ocurrió durante una operación rutinaria en Gorica, en la zona de Brcko, cerca de la frontera con Serbia.