Cae hombre vinculado a Los Chapitos

Autoridades federales arrestaron en las inmediaciones de los poblados de Jesús María y Carboneras, en Sinaloa, a Filiberto “N”, integrante de una célula delictiva de la facción “Los Chapitos” y aseguraron tres armas largas, mil 770 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores.

También un paquete con marihuana, un paquete con cocaína, cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre los que se encontraba una unidad apócrifa del Ejército Mexicano, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones se realizaron en los poblados de Jesús María y Carboneras, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia.

En el lugar hallaron el material bélico, por lo anterior, Filiberto “N” fue detenido e informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado puesto a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación legal.

La detención fue el resultado de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la paz en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la sociedad para inhibir los delitos.