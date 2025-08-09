Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó el viernes la detención de Jaret Roberto “H”, por su presunta participación directa en el asesinato de su delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, en calidad de integrante de la célula delictiva “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Reynosa, donde se escondía, y en donde se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Lo anterior, indicó, después de obtener los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas de Vásquez Reyna.

Indicó que Jaret Roberto “H”, ya contaba con una orden de aprehensión federal y sería uno de los homicidas que huyeron en un vehículo, tras participar en los hechos.

Delegado investigaba a Tania Contreras

Así también, se supo que Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, por el presunto delito de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

Lo anterior, luego de que Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN Tamaulipas, denunciara a la entonces candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas el 26 de abril de este año.

Vásquez Reyna investigaba el caso de denuncia contra la Tania Contreras y Juan Carlos Madero Larios, así lo consta la carpeta de investigación FED/TAMP/REY)0000954/2025, con fecha de inicio el 26 de abril de 2025.

El 9 de mayo de 2025, se recibió la denuncia suscrita por Jesús Gustavo García Rodríguez, en representación de René Cantú Galván, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas.