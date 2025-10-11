Cae implicado en homicidio del cura de Guerrero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a Miguel Ángel “N”, relacionado con el caso del párroco católico Bertoldo Pantaleón asesinado en Guerrero.

Por medio de una publicación en redes sociales, García Harfuch dio a conocer que en seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, se logró la aprehensión de dicho sujeto.

Detalló que elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional, FGR, cumplimentaron la orden de aprehensión contra Ángel “N”.

Detención

Miguel Ángel “N” es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe. La detención ocurrió en Chilpancingo. Hasta ahora no se informó si el detenido se trata del supuesto chofer implicado en el caso.

Omar García Harfuch dijo en días pasado que el supuesto chofer era el principal sospecho del asesinato del sacerdote, sin embargo, en la comunidad de Mezcala lo pobladores contradijeron esa versión afirmando que el sacerdote no contaba con chofer y se movía solo, solo en ocasiones era acompañado por religiosas en el territorio que abarcaba su parroquia.

El sacerdote fue hallado muerto sobre la carretera federal México-Acapulco el pasado 6 de octubre y se reportó su desaparición el sábado 4 de octubre en la comunidad Azcala.

El cuerpo de la víctima fue hallado dentro de una camioneta y tenía señas de impacto de balas. Fue visto por última vez en la comunidad de Atzcala, en el municipio de Cocula, donde asistió a oficiar una misa de 15 años.

Bertoldo Pantaleón era el párroco de la iglesia de San Cristóbal, en Mezcal, llegó en febrero del 2018 tras el asesinato del entonces párroco el sacerdote Germaín Muñoz García.

El caso del sacerdote generó indignación, por lo que la Compañía de Jesús en México exigió que las autoridades de Guerrero esclarezcan el asesinato.