Cae involucrado en asesinato de Ximena y José Muñoz

Jovany “N”, alias “La Muñeca”, fue detenido en un operativo conjunto en el mercado municipal de Yautepec, por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó sin incidentes y, tras el despliegue de seguridad, circularon versiones falsas sobre la detención de un hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, las cuales fueron descartadas de inmediato por las autoridades.

Las investigaciones vinculan a “La Muñeca” con el control del narcomenudeo en el norte de la capital del país, y se le identifica como un estrecho colaborador de Samuel “N”, alias “El Chamaco”, a quien se señala como autor material del doble homicidio.

El detenido fue trasladado ante la autoridad competente para el inicio de su proceso penal.

El municipio de Yautepec, gobernado por la familia Alonso desde hace 15 años, ha sido intervenido de forma reiterada en los últimos meses para desmantelar un narcolaboratorio, detener a los liderazgos del cártel de Los Linos y ahora con la captura de “La Muñeca”.