﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Cae Israel Vizcarra Beltrán, “El Palillo”

Enero 29 del 2026
Cae Israel Vizcarra Beltrán, “El Palillo”

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) detuvieron en el municipio de Culiacán, Sinaloa, a Israel Vizcarra Beltrán, alias “El Palillo”, señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una organización dedicada a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con afinidad al Cártel de Sinaloa (CDS), facción “Mayos”.

Las investigaciones refieren que esta estructura tendría presencia y operaciones en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México (Edomex).

Vizcarra Beltrán cuenta con orden de aprehensión en Guanajuato; también fue arrestado Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, segundo al mando de las plazas de Quilá y El Dorado de tercer nivel en la estructura

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia terrestre en el área de “Tierra y Libertad Uno” en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidas ambas personas en posesión de un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres

﻿