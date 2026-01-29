Cae Israel Vizcarra Beltrán, “El Palillo”

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) detuvieron en el municipio de Culiacán, Sinaloa, a Israel Vizcarra Beltrán, alias “El Palillo”, señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una organización dedicada a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con afinidad al Cártel de Sinaloa (CDS), facción “Mayos”.

Las investigaciones refieren que esta estructura tendría presencia y operaciones en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México (Edomex).

Vizcarra Beltrán cuenta con orden de aprehensión en Guanajuato; también fue arrestado Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, segundo al mando de las plazas de Quilá y El Dorado de tercer nivel en la estructura

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia terrestre en el área de “Tierra y Libertad Uno” en Culiacán, Sinaloa, donde fueron detenidas ambas personas en posesión de un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres