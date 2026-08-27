Cae “Koki” en Tabasco, líder del grupo delictivo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó el miércoles la detención en Tabasco de Jorge Luis, alias “Koki”, identificado como presunto líder del grupo delictivo “Pueblo Unido” y exoperador de Ulises “El Mamado” Pinto, líder de “La Barredora”, detenido en julio de 2025.

El aprehendido es considerado objetivo prioritario en Tabasco, junto con dos de sus operadores.

Tras haber colaborado para el cabecilla de “La Barredora”, “Koki” encabezó una escisión de esta organización y está relacionado con la quema de vehículos y ataques contra autoridades, así como con delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga.

Jorge Luis, “Koki” cuenta con una orden de aprehensión de la Fiscalía General de Tabasco (FGE).

Por esta acción, Harfuch reconoció al gobernador de Tabasco, Javier May, así como a las autoridades estatales por su apoyo.