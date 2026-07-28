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NacionalNación

Cae líder de célula ligada a Los Chapitos

Julio 28 del 2026
Ricardo “N”, alias “El Tío”. Cortesía
Ricardo “N”, alias “El Tío”. Cortesía

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción Los Chapitos.

De acuerdo con la información compartida en el perfil de X de la dependencia federal, en la operación se detuvo a cinco personas más y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y vehículos.

Labor conjunta

La acción se llevó a cabo en coordinación de elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para debilitar las estructuras criminales y detener a los generadores de violencia.

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