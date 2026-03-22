Cae líder de facción de Los 300 tras cateos

Israel “N”, presunto líder de una facción de Los 300, grupo delictivo dedicado a la extorsión, venta de droga y de animales exóticos, fue detenido, junto con cuatro personas más, a través de dos cateos en inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que las intervenciones se hicieron en seguimiento de denuncias por el almacenamiento droga en dos inmuebles de las alcaldías mencionadas, por lo cual se llevaron a cabo trabajos de investigación de gabinete y campo.

Luego de recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de Control las órdenes de cateo para intervenir las propiedades.

En el primer predio ubicado en la calle Pedernal, en la colonia Tres Estrellas, capturaron a Israel y a una mujer. Allí mismo se aseguraron 103 dosis de cocaína, 86 de marihuana, 61 de metanfetamina y un arma de fuego corta.