Cae líder de “Los Aparicio” en Morelos

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron orden de aprehensión en contra de Axel Arturo “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un hombre y de una pareja a quienes acribilló en el municipio de Temoac, cuyo alcalde Valentín Lavín Romero fue asesinado en julio pasado.

Axel, también identificado por las autoridades como “El Chorejas”, es hijo de Arturo Romero Aparicio, fundador de la organización delictiva “Los Aparicio” o “Los Huazulco” y de Andrea Angelina Zamora Castillo, “La Patrona”, extesorera del Ayuntamiento de Temoac, ambos detenidos; el primero internado en el penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, y la segunda en el Cereso Femenil de Atlacholoaya, en Xochitepec.

Axel Arturo “N” fue ubicado y asegurado por elementos de la AIC en el poblado de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec.