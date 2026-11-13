Cae líder de red de pornografía internacional

El presunto líder de una red de pornografía infantil internacional que operaba en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá, fue capturado en la colonia Texcalam .

El Gobierno de Jalisco informó que el hombre, identificado como Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, ciudadano estadounidense, de 45 años, era buscado en el Estado de Arizona desde abril de 2017.

Cuenta con dos cargos

El detenido cuenta con dos cargos por el delito de exhibición indecente y 10 cargos por conducta sexual con una menor de 12 años, así como abuso sexual continuo de un menor.

Según datos preliminares, el ahora detenido, presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer y llamar la atención de menores de edad.

Con la información compartida con autoridades de los Estados Unidos, elementos de la unidad de Drones y la Policía Cibernética de Jalisco realizaron cruces de datos que les permitieron trazar un área en la que presuntamente se movía el objetivo dentro del municipio de Tequila.

El sujeto fue ubicado en un punto de la colonia Texcalame, dentro del Pueblo Mágico.