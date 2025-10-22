Cae líder extorsionador de productores de limón

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, en un operativo fue detenido un sujeto identificado como líder de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

Luego de tomar conocimiento del homicidio del presidente de una asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, agentes de seguridad se trasladaron al sitio donde comenzaron las primeras indagatorias e implementaron un dispositivo de seguridad.

Con ello identificaron un vehículo donde viajaba Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en la región.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.