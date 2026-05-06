Cae líder y cómplices de red de tráfico de personas

Un juez vinculó a proceso a cuatro personas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

En enero de 2025, se inició carpeta de investigación en atención a una denuncia anónima en la que se hizo del conocimiento de un grupo de personas, que desde 2020, llevaban a cabo actividades ilícitas, a través de agencias de viajes situadas en las cercanías de la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México.

Elementos de la SSPC, cumplimentaron órdenes de aprehensión en Tizayuca, Hidalgo en contra de Javier Cuna Morales, alias “Pelón” o “Pelón Romano”, identificado como probable líder del grupo criminal, Brenda Berenice Torres Bazán en Nezahualcóyotl, Estado de México; Israel Osnaya Rodríguez alias “Pepino” o “Compadre” en Santiago de Querétaro, Querétaro y Miguel Blanco Pérez alias “El Viejón” en Huixtla, Chiapas.