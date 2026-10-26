Cae líder y operador financiero de Los Tlacos

Fuerzas federales detuvieron en Guerrero a tres presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Tlacos”, entre ellos Samuel “N”, identificado como operador regional y financiero del grupo delictivo que opera en el centro, norte y montaña de la entidad del Pacífico.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los sujetos fueron aprehendidos por el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero en el municipio de Iguala, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Durante el operativo se aseguraron armas, droga y dinero en efectivo, informó la dependencia.

Según las investigaciones ministeriales, Samuel “N” se desempeñó como oficial mayor del municipio de Copalillo, Guerrero, además de jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo Los Tlacos en ese municipio.

A los cuatro detenidos se les acusa del delito de extorsión agravada, ya que mediante amenazas e intimidaciones, obligaban a los comerciantes a adquirirles diversos productos de la canasta básica, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en esa localidad.