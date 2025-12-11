Cae “Limones”, integrante de “Los Cabrera”

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que resultado de la labor conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido en Durango, Edgar “N”, “Limones”, integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.

Por medio de su cuenta de X, el secretario Harfuch afirmó que la detención de “Limones” constituye un golpe directo a las redes de extorsión.

Detalló que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo.

“La UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude”, escribió en X.

Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.