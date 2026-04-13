Cae objetivo prioritario en hospital

Un hombre considerado objetivo prioritario por autoridades de Baja California fue detenido en un hospital de San Luis Río Colorado, donde recibía atención médica, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) de Sonora.
El imputado identificado como Loreto “N”, alias “Tito”, de 40 años de edad, es señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado con resultado de muerte en perjuicio de tres víctimas.
Ubicación
De acuerdo con la FGJE, la captura se realizó mediante acciones coordinadas entre autoridades de Sonora y Baja California, tras ubicar al sospechoso en un nosocomio de esta ciudad fronteriza.
El sujeto se encontraba internado luego de haber resultado lesionado en un hecho violento previo.
Al verificar su identidad, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente, por lo que se procedió a su aseguramiento.
Actualmente el detenido permanece bajo custodia policial y militar en tanto se define su traslado a Baja California, proceso que dependerá de su estado de salud.
La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de mantener la colaboración interinstitucional para el combate a delitos de alto impacto.