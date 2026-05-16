Cae operador de grupo delictivo

Personal de la Marina Armada, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Denis Ivziku, presunto operador logístico del grupo delictivo transnacional “Hell Angels Motorcycle Club”, quien es requerido por autoridades de Canadá por los delitos de tráfico de drogas y asociación delictuosa.

Ivziku fue ubicado en dicha localidad derivado de trabajos de inteligencia e intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá, que era su principal zona de movilidad, reportó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades federales, el detenido era buscado por autoridades de Canadá por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego, por lo que era buscado por la Interpol en más de 190 países.

Con la mencionada información, informó el Gabinete de Seguridad, se desplegó un operativo coordinado mediante el cual elementos de la Marina, FGR y de la SSPC cumplimentaron orden de detención con fines de extradición a Denis “N”, identificado como uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional.