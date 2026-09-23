Cae operador financiero de precursores de China

Autoridades federales detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel “N” “ “Don Flaco”, requerido por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, “Don Flaco” está relacionado con el tráfico de droga, también es señalado como coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China a México y EU.

Además, fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

En redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que la detención se hizo en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.

Indicó que con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la soberanía cierran el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que hacen daño en México y en otros países.