Cae operador financiero del Cártel del Noreste

El Gabinete de Seguridad informó que derivado de acciones coordinadas por la Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) de la Fiscalía General de la República (FGR), se identificaron diversos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Operativo

Posteriormente se obtuvieron las órdenes judiciales para intervenir cuatro domicilios ubicados en distintos puntos de Mérida.

Durante la ejecución simultánea de las órdenes de cateo fue capturado Rivera Parrazales, identificado como uno de los principales presuntos operadores financieros y articuladores de esquemas de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.

Rivera Parrazales, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones reflejan la coordinación interinstitucional y del intercambio de información para identificar, debilitar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de los grupos delictivos.

Los uniformados también aseguraron en los inmuebles 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos, una bolsa con metanfetamina, numerario en dólares, joyería.

Así como dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo con un valor de 145 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera de los grupos delictivos.