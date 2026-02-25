Cae otro implicado en asesinato de Manzo

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que personal a su cargo detuvo a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Ayer (domingo) se detuvo a Alan ‘N’, quien participó el día de los hechos el 1 de noviembre (del 2025), tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro ‘N’ y Fernando ‘N’, a la zona de Tiamba (en Uruapan)”.

Torres Piña expuso que Alan “N” está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc “N”, que es quien asesina a Ramiro y Fernando “N”, entre el 9 y 10 de noviembre.

“Ya teníamos la orden de localización; se le detuvo y en un rato más va a ser la audiencia de vinculación a proceso y seguimos avanzando en el tema de la investigación del homicidio de Carlos Manzo”, dijo.

A pregunta expresa, el titular de la FGE en Michoacán precisó que la detención de Alan “N” fue en la ciudad de Uruapan.