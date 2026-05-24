Cae otro implicado en asesinato de profesora

Agentes ministeriales aprehendieron a otro implicado en el secuestro y asesinato de la profesora veracruzana jubilada y taxista Irma Hernández, cuyo caso indignó al país al ser videograbada sometida, atada, hincada y rodeada de hombres armados.

Se trata de Abisaí “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado, el cual sería la sexta persona detenida involucrada en el crimen.

Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes cumplimentaron orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial contra Abisaí “N”, a quien se señala de haber participado en el secuestro de la víctima.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio del 2025 por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo, horas después, el crimen organizado difundió un video en que fue acribillada.