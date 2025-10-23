Cae otro implicado por asesinato de Bernardo Bravo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenida una segunda persona relacionada con el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, Michoacán.

“Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades de Michoacán, en coordinación con el gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar (...) las operaciones se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región”, indicó.