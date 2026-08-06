Cae presunto asesino del exalcalde municipal

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de Z.S.S., alias “El 07”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso.

En un comunicado, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que la captura se concretó el pasado 2 de agosto de 2026, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de las investigaciones sobre el caso.

De acuerdo con el fiscal, las indagatorias ministeriales, apoyadas por labores de inteligencia y trabajo de campo, permitieron identificar al presunto autor material del crimen. Además, indicó que el imputado presuntamente pertenece a una célula delictiva conocida como “Los Rusos”.

El homicidio ocurrió el 13 de julio de 2026, cuando el exalcalde fue atacado a balazos al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada en San Juan Cacahuatepec.