Cae presunto coautor de feminicidio de influencier

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura de Iván Martín “N”, identificado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con la dependencia, la aprehensión se logró como resultado de las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, que obtuvo la orden de aprehensión y una orden de cateo como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

Autoridades

El detenido fue capturado el pasado 1 de agosto durante un operativo conjunto en el que participaron agentes de la Fiscalía estatal, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.