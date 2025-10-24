Cae presunto implicado en asesinato de alcalde

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que será la Procuraduría de Justicia la instancia que indague sobre una posible participación del director del DIF de Pisaflores en el asesinato del alcalde Miguel Bahena Solórzano, ocurrido el pasado lunes.

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro detuvieron en el municipio de Landa de Matamoros a Johnny René Valladares Reséndiz, director del DIF municipal de Pisaflores, por la portación ilegal de arma de fuego.

El funcionario municipal transitaba por esa entidad al momento en que elementos de Seguridad Ciudadana interceptaron su vehículo.

Durante la revisión, los agentes localizaron un arma de fuego sin la documentación correspondiente, por lo que tanto Valladares como la mujer que lo acompañaba fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General en Jalpan de Serra.

Valladares Reséndiz permanece bajo investigación, y se prevé que hoy viernes se realice la audiencia inicial. Por su parte, el mandatario estatal confirmó que la Procuraduría de Justicia investigará si existe algún vínculo entre este hecho y el asesinato del alcalde.