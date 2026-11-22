A ocho días de la muerte de Joselyn Rocha, maestra embarazada que fue atropellada en la avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Israel “N”, presunto conductor de la unidad de transporte público involucrada en el hecho.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que el hombre fue localizado y detenido en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de una serie de investigaciones que permitieron identificar el vehículo presuntamente relacionado con el atropellamiento.

Incidente

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, cuando Joselyn Rocha se encontraba cruzando la avenida Santa Fe, en la colonia Lomas de Santa Fe, y fue arrollada por una unidad de transporte público. Tras el incidente, la víctima quedó sobre la cinta asfáltica y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Desde que se reportó el caso, se aseguró que elementos de la SSC y personal de la Fiscalía General de Justicia local (FGJC) realizaron entrevistas con vecinos y analizaron grabaciones de cámaras de videovigilancia del C5 y de circuitos cerrados para identificar al conductor involucrado.

Las investigaciones permitieron ubicar la ruta que siguió el operador después del atropellamiento y establecer un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Detención

Durante su aseguramiento, inicialmente realizada por una infracción al Reglamento de Tránsito, los policías le encontraron algunas dosis de narcóticos, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público junto con la unidad de transporte público. Posteriormente, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y un juez le impuso prisión preventiva.

Sin embargo, las investigaciones por la muerte de Joselyn continuaron. Un dictamen en materia de tránsito terrestre estableció que el conductor presuntamente no extremó precauciones ni advirtió oportunamente la presencia de la mujer, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso.